Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
491.300
-0.05%
EXEN Coin
22.82
-2.35%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    İstanbul'da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi

    Sabah saatlerinden itibaren etkisi gösteren sis gökyüzünü kaplarken, o anlar kuş bakışı görüntülendi.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi

    Son günlerde soğuk havaların etkisinde olan İstanbul'da bazı ilçelerin üzerini sis bulutu kapladı.

    GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

    Avcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere, kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı.

    Kısıtlamalı hafta sonunda çöken sis sürücülere zor anlar yaşatırken, manzara ise havadan görüntülendi.

    İstanbul'da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi VİDEO

     

     


    İstanbul da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi #1

    İstanbul da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi #2

    İstanbul da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi #3

    İstanbul da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi #4

    İstanbul da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi #5

    İstanbul da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi #6

    İstanbul da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi #7

    İstanbul da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir