Sabah saatlerinden itibaren etkisi gösteren sis gökyüzünü kaplarken, o anlar kuş bakışı görüntülendi.

Son günlerde soğuk havaların etkisinde olan İstanbul'da bazı ilçelerin üzerini sis bulutu kapladı.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Avcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere, kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı.

Kısıtlamalı hafta sonunda çöken sis sürücülere zor anlar yaşatırken, manzara ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da sis altında kalan ilçeler havadan görüntülendi VİDEO































