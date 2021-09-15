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    İstanbul'da Sivaslıların nüfusu 768 bini geçti

    Ülkede kütüğü Sivas olan 1 milyon 961 bin 419 vatandaş varken, bunların 768 bin 338'inin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. İstanbul'da Sivas'takinden çok Sivaslı olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 11:08
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    İstanbul'da Sivaslıların nüfusu 768 bini geçti

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul'da ikamet eden farklı kütüklere yönelik araştırma yaptı.

    Sivas kütüğüne kayıtlı olan kişilerin yaşadığı illere ilişkin verileri açıklayan TÜİK, Türkiye’de yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişilerin sayısını 1 milyon 961 bin 419 kişi olarak açıkladı.

    EN ÇOK SİVASLI İSTANBUL'DA

    Türkiye’de Sivas kütüğüne kayıtlı en fazla kişinin yaşadığı il, 768 bin 338 ile İstanbul oldu.

    İstanbul da Sivaslıların nüfusu 768 bini geçti #1

    SİVASLILARIN DAĞILDIĞI ŞEHİRLER

    İstanbul’u 564 bin 444 kişi ile Sivas, 159 bin 644 kişi ile Ankara, 92 bin 233 kişi ile Kayseri, 79 bin 532 kişi ile İzmir, 39 bin 824 kişi ile Kocaeli, 37 bin 924 kişi ile Antalya izledi.

    İstanbul da Sivaslıların nüfusu 768 bini geçti #2

    EN AZ SİVASLI ARDAHAN'DA

    Sivas kütüğüne kayıtlı en az kişinin yaşadığı il ise 189 ile Ardahan oldu. Bu ili 191 kişi ile Kilis, 281 kişi ile de Bayburt takip etti.

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