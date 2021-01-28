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    İstanbul'da soğuktan etkilenen kediler, akbil turnikelerinde ısındı

    Kedilerin oluşturduğu ilginç manzara, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 11:49
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    İstanbul'da soğuktan etkilenen kediler, akbil turnikelerinde ısındı

    İstanbul'da kar yağışıyla birlikte gelen soğuk hava, sokak hayvanları da etkilendi.

    Topkapı'da sokak kedileri, Topkapı-Ulubatlı metro istasyonundaki akbil turnikelerinin üzerine çıkarak ısınmaya çalıştı.

    KEDİLER TURNİKEYE ÇIKTI

    Metroya binmek için akbil kullanan vatandaşların, kedileri rahatsız etmeden turnikeleri kullandığı görüldü.

    Kedilerin oluşturduğu ilginç manzarayı gören vatandaşlar, kedileri severek fotoğraflarını çekti.

    İstanbul'da soğuktan etkilenen kediler, akbil turnikelerinde ısındı ViDEO

    İstanbul da soğuktan etkilenen kediler, akbil turnikelerinde ısındı #1

    İstanbul da soğuktan etkilenen kediler, akbil turnikelerinde ısındı #2

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