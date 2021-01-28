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- İstanbul'da soğuktan etkilenen kediler, akbil turnikelerinde ısındı
İstanbul'da soğuktan etkilenen kediler, akbil turnikelerinde ısındı
Kedilerin oluşturduğu ilginç manzara, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
- İHA
- 28.01.2021 - 11:34
- Güncelleme : 28.01.2021 - 11:49
İstanbul'da kar yağışıyla birlikte gelen soğuk hava, sokak hayvanları da etkilendi.
Topkapı'da sokak kedileri, Topkapı-Ulubatlı metro istasyonundaki akbil turnikelerinin üzerine çıkarak ısınmaya çalıştı.
KEDİLER TURNİKEYE ÇIKTI
Metroya binmek için akbil kullanan vatandaşların, kedileri rahatsız etmeden turnikeleri kullandığı görüldü.
Kedilerin oluşturduğu ilginç manzarayı gören vatandaşlar, kedileri severek fotoğraflarını çekti.
İstanbul'da soğuktan etkilenen kediler, akbil turnikelerinde ısındı ViDEO