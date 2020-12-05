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    İstanbul'da sokaklar turistlere kaldı

    İstanbul'da sokaklar turistlere kaldı

    Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı turistler turistik bölgeleri ziyaret ederken, bazı turistler ise sahilleri tercih etti. Turistler, boş İstanbul'un tadını çıkardı.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 17:07
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 17:50
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, uygulamaya alınan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerine kapandı.

    Dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle İstanbul, kısıtlamalardan muaf olan turistlere kaldı.

    GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

    Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı. Bazı turistler Galata Kulesi ve Dolmabahçe Sarayı'nı tercih ederken bazıları da sahile giderek güzel havanın tadını çıkardı.

    Güneşli hava nedeniyle bazı turistler de spor yapmayı tercih etti.

    İstanbul'da sokaklar turistlere kaldı VİDEO

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