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İstanbul'da sokaklar turistlere kaldı

İstanbul'da sokaklar turistlere kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı turistler turistik bölgeleri ziyaret ederken, bazı turistler ise sahilleri tercih etti. Turistler, boş İstanbul'un tadını çıkardı.