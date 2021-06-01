İstanbul'da su kesintisi 1 Haziran: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi 1 Haziran: Sular ne zaman gelecek?

1 Haziran sabahında İstanbullular sular ne zaman gelecek sorusunu araştırıyor. İSKİ, 9 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su kesintisi yaşayan vatandaşlar, 1 Haziran İstanbul sular ne zaman gelecek? sorusunu araştırmaya başladı. Peki hangi ilçelerde sular kesildi? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

1 HAZİRAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

– Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.

– Sancaktepe ve Üsküdar'da : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.