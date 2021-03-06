İstanbul'da su kesintisi yapılacak

İSKi, su dağıtım hattındaki yenileme çalışması nedeniyle su kesintisinin yapılacağı bölgeleri açıkladı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı bölgelere 9 Mart Salı 22.00 ile 10 Mart Çarşamba 15.00 arasında 17 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri Mimar Sinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak bölgeler şu şekilde:

SU KESİNTİSİ YAPILACAK BÖLGELER

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.