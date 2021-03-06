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    İstanbul'da su kesintisi yapılacak

    İSKi, su dağıtım hattındaki yenileme çalışması nedeniyle su kesintisinin yapılacağı bölgeleri açıkladı.
    • AA
    • 06.03.2021 - 12:33
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    İstanbul'da su kesintisi yapılacak

    İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

    Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı bölgelere 9 Mart Salı 22.00 ile 10 Mart Çarşamba 15.00 arasında 17 saat su verilemeyecek.

    İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri Mimar Sinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak bölgeler şu şekilde:

    SU KESİNTİSİ YAPILACAK BÖLGELER

    Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri

    Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri

    Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.

    İstanbul da su kesintisi yapılacak #1

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