İstanbul'da sular mı kesik, ne zaman gelir? 18 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular mı kesik, ne zaman gelir? 18 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 18 Ocak 2022 Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...

18 OCAK SALI SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ÜMRANİYE

İlçe: Ümraniye

Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Mah,Necip Fazıl Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Çakmak Mah,Çamlık Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Atakent Mah,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah,Cemil Meriç Mah,Dudullu Osb

Arıza Sebebi: Elektrik Enerjisi Problemi

Açıklama: Dudullu Terfi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi: 18.01.2022 04:38

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.