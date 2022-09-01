- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama
- 01.09.2022 - 11:13
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 1 Eylül Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..
1 Eylül 2022 İSKİ kesintileri
Ataşehir : Örnek Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
B.Çekmece : Fatih Mah,Atatürk Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir : İkitelli Osb Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beyoğlu : Fetihtepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy : Merdivenköy Mah,Sahrayıcedit Mah,19 Mayıs Mah,Kozyatağı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik : Şeyhli Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultanbeyli : Mecidiye Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultangazi : Eski Habipler Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla : Aydınlı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çekmeköy : Çamlık Mah,Mehmet Akif Mah,Hamidiye Mah
Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.