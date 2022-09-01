İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 1 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 1 Eylül Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..

1 Eylül 2022 İSKİ kesintileri

Ataşehir : Örnek Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

B.Çekmece : Fatih Mah,Atatürk Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir : İkitelli Osb Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu : Fetihtepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy : Merdivenköy Mah,Sahrayıcedit Mah,19 Mayıs Mah,Kozyatağı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Pendik : Şeyhli Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultanbeyli : Mecidiye Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi : Eski Habipler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla : Aydınlı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çekmeköy : Çamlık Mah,Mehmet Akif Mah,Hamidiye Mah

Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.