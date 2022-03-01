İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 1 Mart 2022 Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

Buna göre 1 Mart Salı günü 7 ilçede 18 saatlik kesinti bildirildi.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 1 Mart 2022 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

1 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

ÜSKÜDAR

Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

ÜMRANİYE

Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

BEYKOZ

Yeni Mahalle’nin bir kısmı.