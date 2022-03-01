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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2022 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 08:55
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.
Buna göre 1 Mart Salı günü 7 ilçede 18 saatlik kesinti bildirildi.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 1 Mart 2022 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...
1 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:
ÜSKÜDAR
Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.
ÜMRANİYE
Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.
BEYKOZ
Yeni Mahalle’nin bir kısmı.
İSKİ KESİNTİ SORGULAMA