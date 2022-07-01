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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 09:40
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 1 Temmuz Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
1 Temmuz 2022 İSKİ kesintileri
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Fatih Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 01.07.2022 09:13
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler: Hasanpaşa Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 01.07.2022 08:59
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi
Silivri
Etkilenen Mahalleler: Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi: Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi: 01.07.2022 07:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şişli
Etkilenen Mahalleler: Duatepe Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 01.07.2022 09:26
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.