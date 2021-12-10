- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 10.12.2021 - 09:02
- Güncelleme : 10.12.2021 - 12:46
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 10 Aralık 2021 Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler...
10 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
Başlama Tarihi : 10.12.2021 11:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
FATİH
Etkilenen Mahalleler : Mimar Kemalettin Mah,Mesihpaşa Mah
Başlama Tarihi : 10.12.2021 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Başlama Tarihi : 10.12.2021 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : Adil Mah
Başlama Tarihi : 10.12.2021 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.