Petrol
97.27
-0.66%
Euro
18.0153
-0.48%
Dolar
18.578
-0.20%
Altın
1.005
-0.92%
Borsa
3599
0.89%
Bitcoin
362.806
-0.66%
BTXN Coin
9.45
-3.57%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 10 Ekim Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 10.10.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 10 Ekim Pazartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler.

    10 Ekim 2022 İSKİ kesintileri

    İSKİ'nin sitesinde yer alan arızaları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    Beylikdüzü'nde yolcu, taksi şoförüne kafa attı
    3. Sayfa

    Beylikdüzü'nde yolcu, taksi şoförüne kafa attı

    Schipol Havalimanı, ordudan yardım istedi
    Dünya

    Schipol Havalimanı, ordudan yardım istedi

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir