İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 10 Haziran Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 10 Haziran Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Beyoğlu: Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Kocatepe Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacıahmet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli : Harbiye Mah,Halil Rıfat Paşa Mah,İnönü Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Duatepe Mah,Bozkurt Mah,Eskişehir Mah,Ergenekon Mah

Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.