Petrol
122.52
-0.45%
Euro
18.3834
0.70%
Dolar
17.2512
0.78%
Altın
1.022
0.22%
Borsa
2572
0.00%
Bitcoin
519.423
-0.88%
BTXN Coin
11.10
-0.26%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 10 Haziran Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 10.06.2022 - 08:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 10 Haziran Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    Beyoğlu: Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Kocatepe Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacıahmet Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Şişli : Harbiye Mah,Halil Rıfat Paşa Mah,İnönü Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Duatepe Mah,Bozkurt Mah,Eskişehir Mah,Ergenekon Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Fenerbahçe potada şampiyonluğa çok yakın
    Basketbol

    Fenerbahçe potada şampiyonluğa çok yakın

    Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı

    Görüş Bildir