Petrol
92.62
-0.03%
Euro
18.6187
-0.04%
Dolar
18.607
0.10%
Altın
1.022
0.44%
Borsa
4398
0.00%
Bitcoin
322.659
-7.80%
BTXN Coin
9.02
3.20%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 10 Kasım Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler..
    • 10.11.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 10 Kasım Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    10 Kasım 2022 İSKİ kesintileri

    İSKİ'nin sitesinde yer alan arızaları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Görüş Bildir