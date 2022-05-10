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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 10 Mayıs Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 09:11
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından güncelleniyor.

    Suyu kesilen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 10 Mayıs Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    10 Mayıs İstanbul'da su kesintileri

    İstanbul'da henüz kayıtlı bir arıza bulunamamıştır.

    Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

    İski kesinti sorgulama ekranı


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