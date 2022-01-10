- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 09:07
- Güncelleme : 10.01.2022 - 10:42
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...
10 OCAK PAZARTESİ İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler: Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 10.01.2022 09:07
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler: Çırçır Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 10.01.2022 09:14
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler: İnönü Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 10.01.2022 10:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler: Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 10.01.2022 09:51
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.