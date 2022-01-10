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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 10 Ocak 2022 Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 10:42
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    10 OCAK PAZARTESİ İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    BEYOĞLU

    Etkilenen Mahalleler: Hacı Hüsrev-İstiklal Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 10.01.2022 09:07

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    EYÜPSULTAN

    Etkilenen Mahalleler: Çırçır Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 10.01.2022 09:14

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    KÜÇÜKÇEKMECE

    Etkilenen Mahalleler: İnönü Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 10.01.2022 10:09

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

     

    ÜMRANİYE

    Etkilenen Mahalleler: Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 10.01.2022 09:51

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULAMA


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