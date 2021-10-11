Euro
10.3941
0.11%
Dolar
8.9771
0.1%
Altın
507.04
0.04%
Borsa
1.416
1.31%
Bitcoin
518.100
4.73%
EXEN Coin
22.60
3.76%
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 11 Ekim 2021 Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    11 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Ataşehir: İçerenköy Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    B.çekmece: Murat Çeşme Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Beylikdüzü: Cumhuriyet Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Fatih: Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Maltepe: Zümrütevler Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Sultangazi: İsmetpaşa Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Silivri: Selimpaşa Merkez Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Çatalca: Elbasan Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULAMA

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir