İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 11 Ekim 2021 Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

11 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ataşehir: İçerenköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

B.çekmece: Murat Çeşme Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü: Cumhuriyet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih: Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe: Zümrütevler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi: İsmetpaşa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri: Selimpaşa Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çatalca: Elbasan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





