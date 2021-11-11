İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 11 Kasım Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi Ayaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 11 Kasım 2021 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...

11 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy: Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

K.çekmece: Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy: Osmanağa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



