İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 10 Mayıs Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 11 Mayıs Çarşamba 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arnavutköy : Ömerli Mah,Yassıören Mah,Hastane Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Avcılar : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla : Aydınlı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.