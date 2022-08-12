Petrol
99.19
-0.41%
Euro
18.5302
-0.01%
Dolar
17.9526
0.08%
Altın
1.031
-0.12%
Borsa
2868
0.00%
Bitcoin
431.821
-1.95%
BTXN Coin
7.40
-0.13%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 12 Ağustos Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 12.08.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 12 Ağustos Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..

    12 Ağustos 2022 İSKİ kesintileri

    Bakırköy : Osmaniye Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Silivri  : Gümüşyaka Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    MasterChef'te kim kazandı,ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef kazananı..
    Medya

    MasterChef'te kim kazandı,ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef kazananı..

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş yarın Pakistan'a gidecek
    Ekonomi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş yarın Pakistan'a gidecek

    Görüş Bildir