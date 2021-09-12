İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 12 Eylül 2021 Pazar hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 12 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beyoğlu ilçesi: Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sancaktepe ilçesi: Safa Mah,Yenidoğan Mah,Yunusemre Mah,Hilal Mah,Merve Mah,Mevlana Mah

Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.