Petrol
91.44
-1.51%
Euro
18.3955
0.43%
Dolar
18.2369
0.01%
Altın
1.005
-0.18%
Borsa
3521
0.00%
Bitcoin
399.477
0.72%
BTXN Coin
6.80
-4.89%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 12 Eylül Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 12.09.2022 - 08:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 12 Eylül Pazartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..

    12 Eylül 2022 İSKİ kesintileri

    Bağcılar: Fevzi Çakmak Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Esenler  : Tuna Mah,Fatih Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?
    Btcrobo

    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?

    Kanlı 12 Eylül darbesinin şahitleri yaşadıklarını anlattı
    3. Sayfa

    Kanlı 12 Eylül darbesinin şahitleri yaşadıklarını anlattı

    Aleyna Tilki'nin annesi dinleyenleri ağlattı! 'Genç yaşta kaybettiğim kardeşime...'
    Medya

    Aleyna Tilki'nin annesi dinleyenleri ağlattı! 'Genç yaşta kaybettiğim kardeşime...'

    Görüş Bildir