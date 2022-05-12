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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 12 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 09:04
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından güncelleniyor.

    Suyu kesilen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Mayıs Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    12 Mayıs İstanbul'da su kesintileri

    Arnavutköy

    Etkilenen Mahalleler: Sazlıbosna Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi:  12.05.2022 08:04

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Beyoğlu

    Etkilenen Mahalleler: Tomtom Mah,Kuloğlu Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Şahkulu Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Bülbül Mah,Asmalı Mescit Mah,Hüseyinağa Mah,Gümüşsuyu Mah,Evliya Çelebi Mah

    Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama: Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi:  12.05.2022 00:31

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Beşiktaş

    Etkilenen Mahalleler: Vişnezade Mah

    Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama: Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi:  12.05.2022 00:31

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Şişli

    Etkilenen Mahalleler: Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Harbiye Mah,Kuştepe Mah,Paşa Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Teşvikiye Mah,Yayla Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Ergenekon Mah,Fulya Mah,Halaskargazi Mah,Eskişehir Mah,Feriköy Mah

    Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama: Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi: 12.05.2022 00:31

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ kesinti sorgulama ekranı

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama #1


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