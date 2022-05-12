İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 12 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından güncelleniyor.

Suyu kesilen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Mayıs Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 Mayıs İstanbul'da su kesintileri

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Sazlıbosna Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.05.2022 08:04

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler: Tomtom Mah,Kuloğlu Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Şahkulu Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Bülbül Mah,Asmalı Mescit Mah,Hüseyinağa Mah,Gümüşsuyu Mah,Evliya Çelebi Mah

Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 12.05.2022 00:31

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler: Vişnezade Mah

Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 12.05.2022 00:31

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli

Etkilenen Mahalleler: Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Harbiye Mah,Kuştepe Mah,Paşa Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Teşvikiye Mah,Yayla Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Ergenekon Mah,Fulya Mah,Halaskargazi Mah,Eskişehir Mah,Feriköy Mah

Arıza Sebebi: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama: Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 12.05.2022 00:31

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.