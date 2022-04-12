İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 12 Nisan Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 5 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler: Yeşilköy Mah,Yeşilyurt Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Sakızağacı Mah

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi

Açıklama: Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 12.04.2022 06:12

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler: Şenlikköy Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.04.2022 08:03

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Şahintepe Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.04.2022 09:05

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler: Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.04.2022 08:45

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.