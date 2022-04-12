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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 12 Nisan Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 09:15
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 5 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    12 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    Bakırköy

    Etkilenen Mahalleler: Yeşilköy Mah,Yeşilyurt Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Sakızağacı Mah

    Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi

    Açıklama: Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi:  12.04.2022 06:12

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Bakırköy

    Etkilenen Mahalleler: Şenlikköy Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi:  12.04.2022 08:03

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Başakşehir

    Etkilenen Mahalleler: Şahintepe Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 12.04.2022 09:05

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Üsküdar

    Etkilenen Mahalleler: Güzeltepe Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 12.04.2022 08:45

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ arıza sorgulama ekranı

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 12 Nisan Salı 2022 İSKİ kesinti sorgulama #1


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