İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ocak 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ocak 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 12 Ocak Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 12 Ocak Çarşamba 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 OCAK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

K.Çekmece : İnönü Mah

Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye : Tantavi Mah,Site Mah,Namık Kemal Mah,Topağacı Mah,İstiklal Mah,İnkilap Mah,Yamanevler Mah,Dumlupınar Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler

Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar : Küçük Çamlıca Mah,Küplüce Mah,Kirazlıtepe Mah,Yavuz Türk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Altunizade Mah,Ferah Mah,Kısıklı Mah,Güzeltepe

Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



