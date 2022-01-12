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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ocak 2021 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ocak 2021 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 08:54
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 12 Ocak Çarşamba 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
12 OCAK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
K.Çekmece : İnönü Mah
Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ümraniye : Tantavi Mah,Site Mah,Namık Kemal Mah,Topağacı Mah,İstiklal Mah,İnkilap Mah,Yamanevler Mah,Dumlupınar Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler
Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar : Küçük Çamlıca Mah,Küplüce Mah,Kirazlıtepe Mah,Yavuz Türk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Burhaniye Mah,Altunizade Mah,Ferah Mah,Kısıklı Mah,Güzeltepe
Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.