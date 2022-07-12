İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da bayram günü su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 12 Temmuz Salı günü sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Kurban Bayramı'nda su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 12 Temmuz 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 Temmuz 2022 İSKİ kesintileri

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler: Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah

Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.07.2022 01:10

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri

Etkilenen Mahalleler: Çanta Balaban Mah

Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.07.2022 10:36

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler: Yavuztürk Mah

Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.07.2022 10:26

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.