İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 13 Ekim 2021 Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...

13 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy: Karaburun Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arnavutköy: Hicret Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Atatürk Mah,Anadolu Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Bolluca Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bağcılar: Mahmutbey Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu: Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Cihangir Mah,Gümüşsuyu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe: Feyzullah Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe: Gülsuyu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



