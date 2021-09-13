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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 13 Eylül 2021 Pazartesi hangi ilçelerde sular kesilecek?
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 09:55
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 13 Eylül 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    13 EYLÜL 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Bayrampaşa ilçesi: Kocatepe Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Esenler ilçesi: Oruç Reis Mah,Havaalanı Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Kadıköy ilçesi: Osmanağa Mah,Caferağa Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Çatalca ilçesi: Kaleiçi Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Pendik ilçesi: Göçbeyli Mah,Ballıca Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Tuzla ilçesi: Tepeören Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

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