Petrol
120.1
-1.57%
Euro
18.0881
0.42%
Dolar
17.2005
0.53%
Altın
1.032
0.25%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
449.692
-5.58%
BTXN Coin
8.28
-9.60%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 13 Haziran Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 13.06.2022 - 08:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 13 Haziran Pazartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İSKİ'nin sitesinde, "LÜTFEN DİKKAT! Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" ifadeleri yer aldı.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Bali Sanat Festivali başladı
    Dünya

    Bali Sanat Festivali başladı

    Erzurum'da soluk borusuna şeker kaçan minik kızı, babası kurtardı
    İç Haber

    Erzurum'da soluk borusuna şeker kaçan minik kızı, babası kurtardı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir