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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 14 Ağustos 2021 Cumartesi hangi ilçelerde sular kesilecek?
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 08:59
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" yoğun bir şekilde araştırıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 14 Ağustos 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    14 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    SİLİVRİ

    Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah [Çanta Bld Fatih Mah]

    Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi : 14.08.2021 08:40

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

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