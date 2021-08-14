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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 14 Ağustos 2021 Cumartesi hangi ilçelerde sular kesilecek?