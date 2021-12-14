İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 14 Aralık Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 14 Aralık 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

14 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

TUZLA

Etkilenen Mahalleler: Akfırat Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 13.12.2021 23:15

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler: Huzur Mah,Parseller Mah,Adem Yavuz Mah,Aşağı Dudullu Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.12.2021 08:44

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.