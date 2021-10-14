İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 14 Ekim 2021 Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 14 Ekim 2021 Perşembe su kesintisi yaşanacak ilçeler...

14 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy: Yassıören Mah,Ömerli Mah,Deliklikaya Mah,Hastane Mah

Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü: Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

K.çekmece: Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah

Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kağıthane: Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah

Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe: Çınar Mah

Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri: Kavaklı İstiklal Mah,Ortaköy Merkez Mah,Kavaklı Hürriyet Mah,Akören Mah,Kadıköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla: Tepeören Mah

Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



