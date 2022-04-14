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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 14 Nisan Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:33
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 14 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    14 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    Arnavutköy

    Etkilenen Mahalleler: Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

    Başlama Tarihi: 14.04.2022 08:44

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Ataşehir

    Etkilenen Mahalleler: Küçükbakkalköy Mah

    Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 14.04.2022 08:12

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Beşiktaş

    Etkilenen Mahalleler: Nisbetiye Mah,Levent Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 14.04.2022 09:16

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Fatih

    Etkilenen Mahalleler: Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Deplase Çalışması

    Başlama Tarihi: 14.04.2022 08:20

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

    Çatalca

    Etkilenen Mahalleler: Yalıköy Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

    Başlama Tarihi: 14.04.2022 09:13

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ arıza sorgulama ekranı

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 14 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama #1


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