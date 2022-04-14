İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 14 Nisan Perşembe sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 14 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

14 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi: 14.04.2022 08:44

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler: Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.04.2022 08:12

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler: Nisbetiye Mah,Levent Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.04.2022 09:16

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih

Etkilenen Mahalleler: Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi: 14.04.2022 08:20

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çatalca

Etkilenen Mahalleler: Yalıköy Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi: 14.04.2022 09:13

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.