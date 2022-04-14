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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Nisan 2022 İSKİ kesinti sorgulama
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 09:33
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 14 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
14 Nisan 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi: 14.04.2022 08:44
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler: Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.04.2022 08:12
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler: Nisbetiye Mah,Levent Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.04.2022 09:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih
Etkilenen Mahalleler: Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi: 14.04.2022 08:20
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çatalca
Etkilenen Mahalleler: Yalıköy Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi: 14.04.2022 09:13
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ arıza sorgulama ekranı