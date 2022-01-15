İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 15 Ocak 2022 Cumartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 15 Ocak 2022 Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

15 OCAK 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah

Başlama Tarihi : 15.01.2022 08:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.