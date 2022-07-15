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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama
- 15.07.2022 - 13:36
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 15 Temmuz Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
15 Temmuz 2022 İSKİ kesintileri
Arnavutköy : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hastane Mah
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri : Selimpaşa Mah
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Zeytinburnu : Veliefendi Mah
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ümraniye : İnkılap Mah,Kazım Karabekir Mah
Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.