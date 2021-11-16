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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 16 Kasım Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 08:53
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi Ayaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 16 Kasım 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    16 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ

    16 Kasım Salı 09.00 itibariyle İSKİ resmi sitesinde yer alan bilgilere göre herhangi bir kesinti bulunamamıştır.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 16 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

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