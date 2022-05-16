Petrol
109.88
-1.50%
Euro
16.20
0.57%
Dolar
15.54
0.37%
Altın
921.68
0.00%
Borsa
2421
0.06%
Bitcoin
469.952
-2.00%
BTXN Coin
12.80
-5.88%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 16 Mayıs Pazartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • 16.05.2022 - 09:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 16 Mayıs Pazartesi 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İSKİ'nin sitesinde, "LÜTFEN DİKKAT! Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" ifadeleri yer aldı.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Bursa’da kestiği ağacın altında kalıp öldü
    3. Sayfa

    Bursa’da kestiği ağacın altında kalıp öldü

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile sözleşme yenileyecek
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile sözleşme yenileyecek

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir