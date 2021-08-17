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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 08:50
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" yoğun bir şekilde araştırıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Ağustos 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
17 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 17.08.2021 08:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2021 08:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.