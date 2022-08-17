İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 17 Ağustos Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 17 Ağustos Çarşamba 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler..

17 Ağustos 2022 İSKİ kesintileri

B.Çekmece : Fatih Mah,Atatürk Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt : Akevler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe : Feyzullah Mah,Yalı Mah,Cevizli Mah,Altayçeşme Mah,Bağlarbaşı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer : Ayazağa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.