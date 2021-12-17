İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 17 Aralık Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Aralık 2021 Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler...

17 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bakırköy: Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.