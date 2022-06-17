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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
- 17.06.2022 - 13:26
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 17 Haziran Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Beykoz : Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah,Merkez Mah
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Eyüpsultan : Mithatpaşa Mah
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kartal : Soğanlık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Maltepe : Feyzullah Mah,Bağlarbaşı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer : Ptt Evleri Mah
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultangaz : Yunus Emre Mah
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla : Evliya Çelebi Mah
Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.