İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 17 Haziran Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 17 Haziran Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Beykoz : Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah,Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan : Mithatpaşa Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kartal : Soğanlık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe : Feyzullah Mah,Bağlarbaşı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer : Ptt Evleri Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangaz : Yunus Emre Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla : Evliya Çelebi Mah

Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.