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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 17 Kasım Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 08:59
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi Ayaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 17 Kasım 2021 Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    17 KASIM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    İSKİ'nin sitesinde, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" açıklaması yer aldı.

    İSKİ ARIZA SORGULA

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

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