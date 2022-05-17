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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 09:08
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından güncelleniyor.
Suyu kesilen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 17 Mayıs Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
17 Mayıs İstanbul'da su kesintileri
Küçükçekmece
Etkilenen Mahalleler: Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 17.05.2022 05:01
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler: İstinye Mah,Yeniköy Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 17.05.2022 08:53
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ kesinti sorgulama ekranı