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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 18 Ağustos 2021 Çarşamba hangi ilçelerde sular kesilecek?
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 09:35
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek?" yoğun bir şekilde araştırıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 18 Ağustos 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
18 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Maltepe ilçesi: Başıbüyük Mah
Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar ilçesi: Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.