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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 09:20
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 19 Ağustos 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
19 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe: Avcılar
Etkilenen Mahalleler: Tahtakale Mah,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi: Terfi Merkezi Arızası
Açıklama: Avcılar Terfi Pompa Arızası Sebebiyle Hat Basıncı Düşüklüğünden Dolayı Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi: 19.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler: Safa Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 19.08.2021 09:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.