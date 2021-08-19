İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıklamasının ardından hangi ilçelerde kesinti olacağı merak konusu oldu. Peki 19 Ağustos 2021 Perşembe hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Yaz aylarında su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 19 Ağustos 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

19 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe: Avcılar

Etkilenen Mahalleler: Tahtakale Mah,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi: Terfi Merkezi Arızası

Açıklama: Avcılar Terfi Pompa Arızası Sebebiyle Hat Basıncı Düşüklüğünden Dolayı Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi: 19.08.2021 09:00

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler: Safa Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 19.08.2021 09:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.