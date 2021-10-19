İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 19 Ekim 2021 Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 19 Ekim 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

19 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy: Mfevzi Çakmak Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arnavutköy: Mehmet Akif Ersoy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bakırköy: Ataköy 3-4-11Kısım Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bayrampaşa: Kocatepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü: Sahil Mah,Yakuplu Mah,Marmara Mah,Beylikdüzü Osb,Kavaklı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kağıthane: Hamidiye Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Pendik: Kaynarca Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sancaktepe: Osmangazi Mah,Merve Mah,Abdurrahmangazi Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye: Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.