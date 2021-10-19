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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 14:09
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 19 Ekim 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...
19 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arnavutköy: Mfevzi Çakmak Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arnavutköy: Mehmet Akif Ersoy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bakırköy: Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bayrampaşa: Kocatepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beylikdüzü: Sahil Mah,Yakuplu Mah,Marmara Mah,Beylikdüzü Osb,Kavaklı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kağıthane: Hamidiye Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik: Kaynarca Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sancaktepe: Osmangazi Mah,Merve Mah,Abdurrahmangazi Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ümraniye: Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ ARIZA SORGULAMA