İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İSKİ, günlük olarak İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçeleri paylaşıyor. Suları kesilen vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorguluyor. Peki 2 Eylül 2021 hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 2 Eylül 2021 Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...

2 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler: İkitelli OSB

Arıza sebebi: 100 MM çaplı şebeke hattı arızası

Arıza başlangıcı: 02.09.2021 08.05

Arıza bitişi: Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.