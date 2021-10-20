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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 20 Ekim Çarşamba Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 09:32
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 20 Ekim 2021 Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    20 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Çatalca: Çanakça Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULAMA

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? 20 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

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