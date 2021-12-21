İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Aralık Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 121 Aralık 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

21 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler: Kumburgaz Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 21.12.2021 09:02

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler: İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.12.2021 09:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



