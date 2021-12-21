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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık 2021 İSKİ arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 09:14
stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 121 Aralık 2021 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...
21 ARALIK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler: Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 21.12.2021 09:02
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİŞLİ
Etkilenen Mahalleler: İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.12.2021 09:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.