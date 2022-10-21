Petrol
92.03
-0.38%
Euro
18.1821
-0.14%
Dolar
18.6014
-0.03%
Altın
969.37
-0.40%
Borsa
3905
0.11%
Bitcoin
359.696
-0.42%
BTXN Coin
9.83
5.47%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 21 Ekim Cuma sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler..
    • 21.10.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 21 Ekim Cuma 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler.

    21 Ekim 2022 İSKİ kesintileri

    İSKİ'nin sitesinde yer alan arızaları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İSKİ ARIZA SORGULA


    HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı
    3. Sayfa

    HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Suudi Arabistan havalimanlarında alkol satışına izin verecek
    Dünya

    Suudi Arabistan havalimanlarında alkol satışına izin verecek

    Görüş Bildir